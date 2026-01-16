Irán: ciudades militarizadas y arrestos para frenar las protestas

De hecho, el portal de noticias IranWire recopiló una serie de testimonios de iraníes que describen una ley marcial de facto, con ciudades militarizadas, puestos de control y personas detenidas sin motivo alguno, mientras los hospitales siguen desbordados de heridos.

En ese sentido, las autoridades intentan imposibilitar cualquier forma de protesta militarizando los espacios urbanos.

En Abadán, "miembros de Basij y agentes armados vestidos de civil están apostados en casi cada esquina. La ciudad está llena de puestos de control, y las tiendas suelen cerrar después de las 17:00", dijo un iraní, quien añadió que desde las 19 horas hasta aproximadamente las 8 de la mañana, el ambiente en la ciudad se asemeja a una "ley marcial no declarada".

"Además de la represión y los asesinatos, el ambiente es tan sofocante que no es posible ninguna actividad de protesta", aseguró.

Informes similares surgieron de Ahvaz y Dezful, otras dos ciudades involucradas en las protestas del 8 y 9 de enero.

"Los hospitales Imam y Fatemeh Zahra están llenos de pacientes heridos. Cientos de personas fueron arrestadas. Más de 50 personas murieron, pero su identificación es imposible porque las fuerzas de seguridad y el ejército vigilan los hospitales".

Según esa fuente, las fuerzas de seguridad establecieron puestos de control y acordonaron varios barrios.

Un residente de Dezful, quien recientemente huyó de Irán, describió un ambiente semimilitarizado y con detenciones masivas de jóvenes y adolescentes.

El mismo clima de terror prevalece en Mazandaran.

"Alcanza con que los agentes sospechen de alguien en la calle. Inmediatamente confiscan y revisan los teléfonos de peatones y pasajeros. Si encuentran una foto o un video, la persona es arrestada en el acto", dijo un residente de un pueblo de la provincia de Mazandaran.

En Teherán, en tanto, un testigo afirmó que se cortó toda forma de comunicación por mensaje de texto.

"Solo funcionan las llamadas de voz, e incluso así solo por un número limitado de horas. Alrededor de las 4 o 5 de la tarde, incluso las llamadas se cortan. No se pueden enviar mensajes", añadió.

Además, precisó que las protestas callejeras, en su forma anterior, prácticamente cesaron.

"La mayoría de las tiendas en los mercados están cerradas, pero aún se escuchan consignas antigubernamentales por la noche.

Algunos usuarios de redes sociales también reportaron la presencia de agentes gubernamentales armados con armas pesadas, incluyendo ametralladoras, en las calles de Teherán", sostuvo la misma fuente.

En esa coyuntura, un estudiante de Shiraz declaró a IranWire: "desde el 12 de enero, el tránsito en las calles de Shiraz estuvo fuertemente vigilado. Incluso si entras en una tienda a comprar algo, en cuanto el número de clientes supera los dos o tres, aparecen agentes armados". (ANSA).