Irán: Coco Gauff reza por "víctimas inocentes"

"Mis pensamientos y mis plegarias están con todas las personas afectadas, con las vidas inocentes que se vieron truncadas", agregó Gauff en la previa de su participación en el WTA 1000 de Indian Wells, al explicar que también ella se vio condicionada por esta situación.

"Mi entrenador, Gavin McCann, se encuentra en estos momentos en Dubái y está varado. No sé cuándo podrá regresar", explicó la tenista al aludir al cierre del espacio aéreo en Emiratos Árabes Unidos, uno de los países aliados de Estados Unidos que también fue blanco de las represalias iraníes a los bombardeos del 28 de febrero.

"Solo espero que esté bien y seguro. Hablamos a diario con él sobre la situación", afirmó Gauff, que había sido muy crítica sobre las decisiones políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en campaña prometía no entrar en guerra con Irán y finalmente inició el conflicto sin contar con la aprobación del Congreso.

Gauff había hablado del tema antes del WTA 1000 de Dubái que se celebró a mediados de febrero y del que se despidió en semifinales y confesó que nunca se sintió en peligro en Medio Oriente: "En realidad nunca me sentí en peligro en muchos lugares del mundo".

"Sí, reconozco que pueden registrarse episodios de violencia, pero pueden ocurrir bajo distintas formas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchos tiroteos masivos", destacó la tenista, al explicar que "no creo que exista odio hacia Oriente Medio, sino que se trata de una serie de circunstancias desafortunadas que están ocurriendo ahora mismo".

"Agradezco haber podido irme antes de que la situación se agravara hasta el punto en el que nos encontramos ahora", completó. (ANSA).