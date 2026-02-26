Irán: Comenzó el diálogo Irán-EEUU para evitar una guerra

Las conversaciones, mediadas por Omán, se producen tras las reiteradas amenazas de Donald Trump de atacar a Irán. El presidente estadounidense, el jueves, dio a Teherán 15 días para llegar a un acuerdo.

Las delegaciones estadounidense e iraní llegaron a la residencia del embajador omaní en medio de fuertes medidas de seguridad, tras la protesta de exiliados iraníes que participaban en las conversaciones la semana pasada y que lanzaron objetos contra la comitiva iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, confirmó posteriormente el inicio de las conversaciones, afirmando que ambas partes habían expresado una "apertura sin precedentes a ideas y soluciones nuevas y creativas".

El presidente de Irán insistió antes de las conversaciones en que la república islámica no buscaba "en absoluto" un arma nuclear. "Nuestro Líder Supremo ya ha declarado que no tendremos armas nucleares en absoluto", declaró el presidente Masoud Pezeshkian, en referencia al ayatolá Alí Jamenei.

El jefe nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, participa de las conversaciones en Ginebra, según declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Si bien Irán ha insistido en que las conversaciones se centren exclusivamente en su programa nuclear, Estados Unidos quiere que se limite el programa de misiles de Teherán y su apoyo a grupos militantes en la región.

Como parte del drástico aumento de tropas estadounidenses, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, enviado al Mediterráneo esta semana, partió de una base naval en Creta el jueves.

Estos acontecimientos se producen tras las masivas protestas en Irán, en las que, según grupos de derechos humanos, miles de manifestantes murieron después de que el movimiento exigiera el fin de la república islámica.

En su discurso sobre el Estado de la Unión del martes, Trump acusó a Irán de "perseguir siniestras ambiciones nucleares", aunque Teherán siempre ha insistido en que su programa tiene fines civiles.

Trump también afirmó que Teherán "ya ha desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y que están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó estas afirmaciones de "grandes mentiras". (ANSA).