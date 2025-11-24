Irán condena asesinato de jefe militar de Hezbolá a manos de Israel

Irán condenó el lunes el asesinato del jefe militar de Hezbolá, un movimiento chiita aliado de Teherán, muerto la víspera en un bombardeo israelí en el sur de la capital libanesa de Beirut.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condena fuertemente el cobarde asesinato del gran comandante de la Resistencia Islámica Libanesa, el mártir Haytham Ali Tabatabai", indicó esa dependencia en un comunicado.

Tabatabai, a quien Israel presentó como "jefe del estado mayor de Hezbolá", es el más alto comandante del movimiento islamista libanés muerto a manos de Israel desde el inicio de una tregua en noviembre de 2024 que buscó poner fin a más de un año de hostilidades.

Su muerte "constituye una violación flagrante del alto el fuego de noviembre de 2024 y un atentado brutal contra la soberanía nacional de Líbano", agregó el ministerio.

Tabatabai se convirtió en jefe militar del movimiento chiita, que quedó debilitado tras la muerte de sus principales líderes militares y por la caída en diciembre de su aliado, el entonces presidente sirio Bashar al Asad.

Israel ha bombardeado repetidamente a Líbano desde el inicio de la tregua, alegando que es para alcanzar a dirigentes e infraestructura de Hezbolá, un movimiento fundado y financiado por Irán.

