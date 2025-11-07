Irán condena los últimos ataques de Israel contra el sur de Líbano: "Son una muestra de su agresividad"

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades iraníes han condenado este viernes la última batería de ataques lanzados por el Ejército de Israel contra zonas del sur de Líbano y han asegurado que se trata de una "muestra más de su agresividad" y su "constante tendencia hacia la hegemonía y la expansión".

El Ministerio de Exteriores de Irán ha señalado en un comunicado que este tipo de ataques constituyen un "crimen de guerra y una violación flagrante de la soberanía libanesa", además de suponer "un grave peligro para la seguridad y la paz en la región".

"Las operaciones militares llevadas a cabo por el enemigo desde el alto el fuego dejan ver su verdadera naturaleza", recoge el texto, al tiempo que indica que Naciones Unidas y los países de la región "tienen responsabilidad directa a la hora de confrontar las tendencias del régimen sionista".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para "tomar medidas concretas que pongan fin a estos ataques y sacar adelante resoluciones relacionadas con la situación en Líbano", según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

"Esta agresión viene además de la mano de Estados Unidos, que aviva los conflictos y provoca un aumento de la tensión en la región. Este comportamiento refleja su proyecto expansionista a costa de la estabilidad de países vecinos", ha apuntado, no sin antes expresar su apoyo y "solidaridad" con el Gobierno y el pueblo de Líbano.