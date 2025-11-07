Irán.- Condenado en Irán a dos años de prisión un ciudadano iranoestadounidense por viajar a Israel

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Irán ha condenado a dos años de prisión al ciudadano iranoestadounidense Kamran Hekmati, de 70 años, por viajar a Israel hace trece años para asistir a la celebración judía del bar mitzvah de su hijo, una pena que era inicialmente de cuatro años de cárcel y que ha sido reducida.

Varios de sus familiares han indicado que el hombre, joyero de profesión, viajó a Irán el pasado mes de mayo para una breve visita y, desde julio, se encuentra encarcelado en la prisión de Evin, según informaciones del diario 'The New York Times'.

Un tribunal iraní lo condenó en agosto a cuatro años de prisión por violar las leyes iraníes, que prohíben a sus ciudadanos visitar Israel, si bien posteriormente la sentencia fue reducida a dos años.

Para viajar a Irán utilizó su pasaporte iraní dado que el país no reconoce la doble nacionalidad a pesar de que el hombre se trasladó a Estados Unidos cuando tenía trece años.

Un abogado de la familia ha señalado que ha presentado un recurso de apelación, si bien aún no se ha fijado la fecha de resolución del mismo. Su familia espera que sea puesto en libertad cuanto antes por "motivos humanitarios" porque "no estaba involucrado en asuntos políticos" y "simplemente visitó Israel por motivos personales".

En Irán hay actualmente cuatro estadounidenses encarcelados: Hekmati, el periodista Reza Valizadé y dos mujeres cuyas identidades no se han hecho públicas de momento. Por su parte, el Departamento de Estado ha indicado que Irán "tiene un largo historial de detenciones injustas e ilegales", si bien se ha negado a comentar casos individualmente.