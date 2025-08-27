Irán confirma la entrada de inspectores del OIEA y dice que aún no hay un acuerdo de cooperación

DUBÁI, 27 ago (Reuters) -

Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de vigilancia nuclear de la ONU, entraron en Irán con el consentimiento del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní en declaraciones recogidas por la agencia de noticias parlamentaria ICANA.

"Todavía no hay un acuerdo definitivo sobre la cooperación con el OIEA", dijo Abás Araqchi, añadiendo que "el cambio del combustible del reactor nuclear de Bushehr tiene que hacerse bajo la supervisión de los inspectores del organismo internacional." (Información de Elwely Elwelly; edición de Toby Chopra; editado en español por Irene Martínez)