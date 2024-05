Irán confirma negociaciones indirectas con Estados Unidos en Omán

Irán confirmó informaciones según las cuales prosigue las negociaciones indirectas con Estados Unidos en Omán a pesar de las tensiones entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, aseguró el domingo un medio oficial iraní.

El página web de noticias estadounidense Axios informó el viernes de que se habían celebrado conversaciones "esta semana" entre Teherán y Washington sobre "cómo evitar una escalada de ataques" en Oriente Medio.

El representante de Irán en la ONU confirmó "informaciones publicadas sobre negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Omán", informó la agencia oficial de noticias Irna, precisando que dichas conversaciones forman parte de "un proceso en curso".

Irna no facilitó detalles sobre la fecha y el contenido de las reuniones, pero afirmó que "no fueron las primeras" y "no serán las últimas".

Las negociaciones las llevaron a cabo, por parte estadounidense, el asesor de la presidencia para Oriente Medio, Brett McGurk, y el emisario especial para Irán, Abram Paley, según Axios, que dijo desconocer quién representa a Teherán.

Estas conversaciones, por mediación de altos cargos del sultanato de Omán, tuvieron lugar poco más de un mes después de que Irán lanzara, el 13 de abril, un ataque sin precedentes contra Israel, utilizando 350 drones y misiles, la mayoría de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y otros países aliados.

Este ataque, que hizo temer una guerra regional, siguió a un bombardeo aéreo contra el consulado iraní en Damasco atribuido a Israel, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica, entre ellos dos generales.

Washington también acusa a Teherán de apoyar a los rebeldes yemeníes hutíes, que llevan a cabo ataques contra barcos en el Mar Rojo, alegando que actúan en solidaridad con los palestinos de Gaza, donde Israel está en guerra con Hamás desde el 7 de octubre.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde 1979 y está representado en Teherán por la embajada de Suiza.

En los últimos años, ambos países han mantenido negociaciones indirectas sobre un intercambio de prisioneros, la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero y medidas para limitar el programa nuclear iraní.

