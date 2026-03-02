Irán: confirman que se correrá el GP de Australia

"La F1 es experta en trasladar gente por todo el mundo.

Reprogramaron los vuelos rápidamente. Me han dicho que todos están listos y llegarán a tiempo", afirmó Auld en una entrevista publicada por medios australianos.

"Los pilotos, los ingenieros y los directores de equipo estarán aquí. Son ellos a quienes se les ha dado prioridad. Algunos miembros del personal se marchan. Probablemente podríamos hacer la carrera sin ellos, pero afortunadamente hemos conseguido que todos los que deben estar aquí", completó Auld.

La F1 canceló los ensayos de las escuderías para probar los neumáticos Pirelli de cara al inicio de una nueva temporada en Australia tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando bases del ejército norteamericano en países vecinos como Bahréin.

El cierre de los espacios aéreos generado por el conflicto bélico, con la suspensión de muchos vuelos previstos, impidió que el personal de los equipos de la máxima categoría se embarcara con destino a Sakhir y, pese a que algunos evalúan la posibilidad de apelar a vuelos chárter, la atención está centrada en la evolución de los acontecimientos.

Muchas de las escuderías de la Fórmula 2 y Fórmula 3 también quedaron varadas en los aeropuertos en los que habían hecho escala, lo que llevó a Pirelli a confirmar la anulación de los ensayos con los nuevos compuestos de neumáticos para lluvia previstos para el sábado y el domingo por cuestiones de seguridad.

La pista del circuito de Sakhir iba a ser mojada de forma artificial para probar las mezclas intermedia y full wet, pero los ensayos fueron cancelados. McLaren y Mercedes ya habían desembarcado en Bahréin con sus pilotos y con sus máquinas.

(ANSA).