Irán conmuta por 30 años de cárcel la pena de muerte dictada contra una activista por "rebelión"

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han conmutado la pena de muerte contra una activista acusada de "rebelión" por supuesta pertenencia a un grupo kurdo ilegalizado por una sentencia de 30 años de prisión, según ha indicado su abogado, después de la orden para repetir el juicio del año pasado, que derivó en una nueva pena capital contra ella en febrero.

"Por decisión del honorable jefe del poder judicial, la pena capital contra la señora Sharifé Mohamadi ha sido conmutada a una pena de cárcel de primer grado, 30 años", ha dicho Amir Raisian en su cuenta en la red social X.

"El riesgo de tragedia ha sido eliminado, pero seguimos buscando una anulación de la sentencia y su absolución del cargo de rebelión", ha agregado.

Mohamadi, de 46 años, fue condenada a muerte por "rebelión" en julio de 2024 junto a otros dos activistas. El Tribunal Supremo anuló esta sentencia en octubre de ese año y ordenó la repetición del juicio, si bien fue sentenciada nuevamente a muerte en febrero de 2025 por el Tribunal Revolucionario de Rasht.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció que la mujer fue sentenciada" únicamente por sus actividades pacíficas de derechos humanos, como apoyar los derechos laborales y de las mujeres", al tiempo que alertó del riesgo de que pudiera ser ejecutada.