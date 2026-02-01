Irán considera a ejércitos de la UE como "grupos terroristas" en una medida de represalia

DUBÁI, 1 feb (Reuters) - Irán considera "grupos terroristas" a los ejércitos de los países de la UE que incluyeron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas del bloque, dijo el domingo el presidente del Parlamento.

La Unión Europea marcó el jueves un cambio simbólico en su enfoque hacia los líderes iraníes al designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, tras lo que resultó ser la represión más sangrienta de las protestas por parte de la república islámica desde su establecimiento en 1979.

"Los europeos se han disparado en el pie y, una vez más, han tomado una decisión contraria a los intereses de su pueblo al obedecer ciegamente a los estadounidenses", dijo Mohammad Baqer Qalibaf a los legisladores, que vestían uniformes de la Guardia Revolucionaria en apoyo a la fuerza de élite.

"De acuerdo con el artículo 7 de la ley sobre contramedidas contra la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos se consideran grupos terroristas".

Qalibaf afirmó que la comisión parlamentaria de seguridad nacional deliberaría sobre la expulsión de los agregados militares de los países de la UE y haría un seguimiento de la cuestión con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado el domingo en el que afirmó que la decisión de la UE complica "el camino hacia una interacción y cooperación constructivas", al tiempo que refuerza "los enfoques de confrontación".

Creada tras la Revolución Islámica de Irán de 1979 para proteger el sistema clerical chiíta, la Guardia Revolucionaria ejerce una gran influencia en el país, controlando amplios sectores de la economía y las fuerzas armadas. (Reporte de la Redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)