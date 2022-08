Irán considera que no tiene sentido reactivar el acuerdo nuclear si el OIEA no cierra sus investigaciones

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha señalado este lunes que no tiene ningún sentido reactivar el acuerdo nuclear si no concluyen las investigaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en tres lugares no declarados.

Irán busca así reactivar el acuerdo nuclear de 2015, con el que quiere garantizar el carácter civil de su programa nuclear. En ese sentido, Raisi ha insistido en que han argumentado en varias ocasiones que las armas nucleares no tienen cabida en sus políticas de defensa y ha acusado a Israel de poner trabas al "conocimiento nuclear pacífico", informa la agencia estatal de noticias IRNA.

"Las amenazas del régimen sionista no van a ninguna parte. El asesinato de científicos nucleares también apuntaba hacia esto, pero no nos detuvimos. Ninguna acción del régimen sionista nos detendrá", ha manifestado.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.

Las potencias mundiales han pasado casi 18 meses tratando de negociar un acuerdo que restablecería límites estrictos a la actividad nuclear de Irán a cambio de que Estados Unidos relaje algunas de sus sanciones sobre la economía de la república persa, entre ellas la impuesta a sus exportaciones de petróleo.

La semana pasada, Washington valoró positivamente que Irán hubiera dejado atrás algunas de sus "demandas no iniciales" para restablecer de nuevo una mesa diálogo sobre el asunto nuclear, entre ellas la de bloquear ciertas inspecciones del OIEA.