Irán convierte en estacionamiento una fosa común de víctimas de revolución de 1979

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un parche de arena similar a un desierto y árboles raquíticos en el cementerio más grande de la capital iraní ha sido el lugar de descanso final durante décadas para algunas de las miles de personas que murieron en las ejecuciones masivas tras la Revolución Islámica de Irán en 1979.

Ahora, el Lote 41 del extenso cementerio Behesht-e Zahra en Teherán se está convirtiendo en un estacionamiento, con sus restos probablemente bajo el asfalto.

Imágenes de Planet Labs PBC muestran el estacionamiento siendo construido sobre el sitio, donde opositores a la naciente teocracia de Irán y otros fueron enterrados rápidamente tras sus ejecuciones a punta de pistola o por ahorcamiento.

El sitio, monitoreado durante mucho tiempo por cámaras de vigilancia en busca de cualquier signo de disidencia o recuerdo en lo que los funcionarios han referido como la "sección quemada", anteriormente ha sufrido daños amparados por el Estado, incluyendo tumbas vandalizadas. Las autoridades iraníes han reconocido la reciente decisión de construir el estacionamiento, sin entrar en detalles sobre los restos allí enterrados.

Esto ocurre pese a que un relator especial de Naciones Unidas describió en 2024 la destrucción de cementerios por parte de Irán como un intento de “ocultar o borrar datos que podrían servir como evidencia potencial para evitar la responsabilidad legal” sobre sus acciones.

“La mayoría de las tumbas y lápidas de los disidentes fueron profanadas, y los árboles en la sección fueron secados deliberadamente”, dijo Shahin Nasiri, profesor en la Universidad de Ámsterdam que ha investigado el Lote 41. “La decisión de convertir esta sección en un estacionamiento encaja en este patrón más amplio y representa la fase final del proceso de destrucción”.

La semana pasada, tanto el vicealcalde de Teherán como el administrador del cementerio reconocieron los planes de crear un estacionamiento en el sitio.

“En este lugar fueron enterrados hipócritas de los primeros días de la revolución y ha permanecido sin cambios durante años”, dijo el vicealcalde de Teherán, Davood Goudarzi, a los periodistas en imágenes transmitidas por la televisión estatal. "Propusimos que las autoridades reorganizaran el espacio. Dado que necesitábamos un estacionamiento, se recibió el permiso para la preparación del espacio. El trabajo se está llevando a cabo de manera precisa e inteligente”.

Imágenes satelitales muestran la construcción

Las fotos satelitales revelan que la obra inició en serio a principios de agosto. Una imagen del 18 de agosto muestra aproximadamente la mitad del Lote 41 recién pavimentado, con material de construcción aún en el sitio.

Se pueden ver camiones y montones de asfalto en el lugar, lo que sugiere que el trabajo continuó.

El periódico reformista Shargh citó a Mohammad Javad Tajik, quien supervisa el cementerio Behesht-e Zahra, diciendo que el estacionamiento ayudará a las personas a visitar un lote vecino, donde las autoridades planean enterrar a quienes murieron durante la guerra Irán-Israel en junio.

Una importante campaña de ataques aéreos por parte de Israel mató a prominentes generales militares y otros. Las autoridades afirman que el número de muertos superó las 1060 personas, y un grupo activista lo sitúa en más de 1190.

La decisión de reutilizar el cementerio parece contradecir las propias regulaciones de Irán, que permiten que un cementerio reutilice la tierra donde se realizaron inhumaciones después de más de 30 años, siempre y cuando las familias de los fallecidos estén de acuerdo con la decisión.

En una entrevista con Shargh, el abogado iraní Mohsen Borhani criticó abiertamente la decisión de pavimentar el cementerio, al catalogar la medida como inmoral e ilegal.

“El lugar no era sólo para personas ejecutadas y políticas. También se enterraron civiles comunes allí”, resaltó, de acuerdo con el periódico.

No está claro si los restos humanos se encuentran bajo la capa de asfalto o si las autoridades iraníes los cambiaron de lugar. Sin embargo, Irán ha destruido otros cementerios en los últimos años para las miles de personas asesinadas en su ejecución masiva de 1988, dejando sus huesos allí.

Las autoridades también han vandalizado cementerios de los baháʼís, una minoría religiosa en el país que ha sido blanco de agresiones durante mucho tiempo, y aquellos en los que se encuentran enterrados restos de manifestantes que han muerto en las recientes protestas realizadas a nivel nacional contra la teocracia de Irán desde el Movimiento Verde de 2009 hasta las marchas de Mahsa Amini en 2022.

“La impunidad por atrocidades y crímenes contra la humanidad se ha estado construyendo durante décadas en la República Islámica", sostuvo Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York. “Hay una línea directa entre las masacres de la década de 1980, el tiroteo contra manifestantes en 2009 y los asesinatos masivos de manifestantes en 2019 y 2022”.

El enorme cementerio es el lugar de descanso final para muchos

Behesht-e Zahra, o el “Paraíso de Zahra”, se inauguró en 1970 en lo que entonces eran las afueras rurales de Teherán.

A medida que cientos de miles de iraníes inundaron la capital bajo el sha cuando la riqueza petrolera del país se disparaba, la presión sobre los cementerios de Teherán había crecido hasta un punto en que la creciente metrópoli necesitaba un lugar para todos sus muertos.

El cementerio ha sido durante mucho tiempo un lugar de descanso para algunos de los iraníes más famosos desde entonces, y un punto donde la historia cambió para el país.

A su regreso a Irán en 1979 después de años en el exilio, el ayatolá Rujolá Jomeini visitó primero el cementerio, donde algunos de los muertos en el levantamiento contra el sha habían sido enterrados. Los tribunales clericales de Jomeini más tarde emitieron sentencias de muerte para aquellos ahora enterrados en el Lote 41.

Después de su muerte en 1989, Irán construyó un mausoleo imponente con cúpula dorada para Jomeini conectado al cementerio. A medida que Behesht-e Zahra creció, el Lote 41 se encontró rodeado por un número cada vez mayor de lotes para entierros.

Nasiri dijo que su investigación con otros sugiere que hay de 5000 a 7000 sitios de entierro dentro del Lote 41 de aquellos que Irán “consideraba forajidos religiosos”, ya fueran comunistas, militantes, monárquicos u otros.

“Muchos sobrevivientes y familiares de las víctimas todavía están buscando las tumbas de sus seres queridos”, dijo Nasiri. “Buscan justicia y tienen como objetivo responsabilizar a los perpetradores. La destrucción deliberada de estos sitios de entierro añade un obstáculo adicional a los esfuerzos de búsqueda de la verdad y la búsqueda de justicia histórica”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.