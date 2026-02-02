Irán convoca a embajadores UE en protesta por designación de terrorismo a la Guardia Revolucionaria

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán afirmó el lunes que había convocado a todos los embajadores de la Unión Europea en la República Islámica para protestar porque el bloque designó a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, como grupo terrorista

La UE designó a la Guardia como grupo terrorista la semana pasada debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas nacionales de enero

Otros países, como Estados Unidos y Canadá, han designado previamente a la Guardia como una organización terrorista. Aunque la medida es en gran parte simbólica, añade presión económica sobre Irán, especialmente porque la Guardia tiene una gran influencia en la economía del país

Irán también enfrenta la amenaza de una acción militar estadounidense en respuesta al asesinato de manifestantes pacíficos y por posibles ejecuciones masivas. El ejército estadounidense ha trasladado el portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados a Oriente Medio. No está claro si el presidente Donald Trump decidirá usar la fuerza

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, informó a los periodistas que los embajadores habían sido convocados el domingo

La Guardia surgió de la Revolución Islámica de Irán de 1979 como una fuerza destinada a proteger al gobierno supervisado por clérigos chiíes y luego quedó consagrada en su constitución. Operando en paralelo con las fuerzas armadas regulares del país, ganó prominencia y poder durante una larga y ruinosa guerra con Irak en la década de 1980. Aunque enfrentó una posible disolución después de la guerra, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, le otorgó poderes para expandirse en la empresa privada, permitiéndole prosperar

La fuerza Basij de la Guardia probablemente fue clave para sofocar las manifestaciones, que alcanzaron una gran escala el 8 de enero, cuando las autoridades cortaron el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales para la nación de 85 millones de personas. Videos que han salido de Irán a través de antenas satelitales Starlink y otros medios muestran a hombres que probablemente pertenecen a sus fuerzas disparando y golpeando a los manifestantes

