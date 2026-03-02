Irán: CPI garantiza Juegos Paralímpicos "seguros y protegidos"

"Los Juegos Paralímpicos son el evento más importante del movimiento Paralímpico, y nuestra máxima prioridad es asegurar que los atletas sean el centro de atención, a la vez que garantizamos unos Juegos seguros y espectaculares en las impresionantes sedes de Italia", se lee en un comunicado del IPC.

"Nuestra prioridad es el impacto en las personas, y nos solidarizamos con los afectados. Estamos trabajando con Milán-Cortina 2026 para encontrar soluciones. Estamos evaluando el impacto en las operaciones de los Juegos, en particular en los viajes, a pesar de que muchos de los equipos ya se encuentran en Europa", agrega la nota.

A su vez, el presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis, llamó a mantener "la máxima serenidad" tras reconocer que la situación en Medio Oriente "está causando un daño evidente y significativo" a los Juegos Paralímpicos, en cuya decimocuarta edición se espera la presencia de 665 atletas.

"Debo instar a todos a mantener la calma, pero la situación es muy difícil. La seguridad es un problema grave. Hay cierto temor, y se intensificará la vigilancia para garantizar la seguridad de todos", añadió De Sanctis en diálogo con ANSA a 4 días de la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, prevista en la Arena de Verona.

De Sanctis también se refirió a la dificultad de debatir el aspecto deportivo de Milán-Cortina 2026 en una situación ya de por sí políticamente tensa tras la decisión del CPI de reinstaurar las banderas de Rusia y Bielorrusia.

"Para mí, sigue siendo una decisión equivocada, pero es un acto de democracia. Se trata de una nueva violación de la Tregua Olímpica. Me preocupa la presión que sufren los atletas: hay aprensión, ansiedad", reflexionó De Sanctis.

"Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina fueron una celebración para todos, y así deben ser los Juegos Paralímpicos. Fue una oportunidad única e irrepetible poder celebrarlos en Italia, en presencia de tantos líderes que ahora podrían decidir no volver.

Sería una verdadera lástima", completó De Sanctis.

La asistencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella, a la ceremonia inaugural está confirmada, pero sus eventos colaterales pueden quedar sujetos a cambios debido a posibles deserciones entre los líderes políticos internacionales.

Los Juegos Paralímpicos sufren un nuevo embate, tal como ocurrió en 2022 con la invasión de Rusia y Bielorrusia a Ucrania, un escenario repetido ahora con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que provocó la muerte de Ali Khamenei y la consiguiente escalada de ataques en Oriente Medio. (ANSA).