Irán: crece la protesta, "ninguna clemencia" dice el régimen

Al cumplirse el noveno día de manifestaciones, el saldo de víctimas fatales asciende a 20 personas, mientras la crisis se extiende a 222 localidades en todo el país.

Ante este escenario, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei, endureció su postura y advirtió: "No habrá clemencia contra los revoltosos".

La crisis no solo golpea desde adentro; el frente externo también se cierra sobre Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Irán "sufrirá un golpe durísimo" si continúa el asesinato de manifestantes.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó esta postura al asegurar que Israel no permitirá que el régimen "reconstituya su programa de misiles balísticos" y advirtió sobre "consecuencias muy graves" ante cualquier ataque.

Según reporta The New York Times, la situación es tan crítica que el régimen de los ayatolás ha entrado en "modo de supervivencia". Tres altos funcionarios del gobierno admitieron bajo anonimato que en las reuniones de alto nivel se reconoce la falta de herramientas para enfrentar simultáneamente la insurgencia en las calles y la amenaza político-militar de Washington.

Incluso ha trascendido que el Líder Supremo, Alí Jamenei, de 86 años, habría diseñado un plan de contingencia para huir a Moscú junto a 20 familiares y colaboradores cercanos en caso de que el régimen colapse.

En su novena jornada, las protestas han alcanzado todos los rincones de la nación. El emblemático Bazar de Teherán mantiene sus persianas bajas, mientras las huelgas se propagan desde Mashhad en el noreste hasta Kermanshah en el oeste, afectando también a ciudades portuarias como Genaveh en el sur e Isfahan en el centro.

Diversas organizaciones civiles, incluido el Centro de Escritores, han instado a mantener las movilizaciones. Por otro lado, el sindicato de maestros exigió la liberación de cientos de estudiantes detenidos y denunció el asesinato de dos menores, de 15 y 17 años, durante la represión.

La incertidumbre crece sobre lo que ocurrirá en los próximos días. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó sobre la supuesta detención de un agente infiltrado del Mossad.

En paralelo, la diplomacia estadounidense ha optado por un tono desafiante: en la cuenta en farsi del Departamento de Estado se publicó una imagen de Trump con la leyenda: "No jueguen con el presidente Trump".

Tras los recientes eventos internacionales y la captura de figuras como Nicolás Maduro en Venezuela, analistas coinciden en que las advertencias de Washington no deben ser tomadas a la ligera. (ANSA).