Irán: crece la represión en Irán pero la protesta se extiende

Vuelve a las calles para continuar una protesta que ya lleva catorce días, sin precedentes en extensión y alcance en los últimos tres años.

Algunos analistas empiezan a hablar de "revolución" —una palabra con un fuerte peso político y simbólico en la República Islámica, nacida de una revolución en la década de 1970— como para enfatizar que "esta vez es diferente" en comparación con las protestas anteriores.

Y tanto es así que el régimen decidió subir la apuesta, amenazando con la horca a todos los alborotadores por ser "enemigos de Dios", mientras que el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, impuso a los Pasdaran un nivel de alerta aún mayor que el adoptado para la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025.

Estas medidas, por un lado, generan temores de una represión aún más brutal contra la disidencia, mientras que, por otro, exacerban las tensiones con Occidente, en particular con Washington, donde el presidente Donald Trump reiteró su llamado a "no empezar a disparar" contra los manifestantes. "Si no, nosotros también empezaremos a disparar".

"Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní", afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La UE también pidió el cese de la represión, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, propuso sancionar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Mientras tanto, las noticias sobre las protestas y la represión en todo el país, desde Tabriz hasta Teherán y Shiraz, se filtran, aunque lentamente. El apagón de internet ya dura 48 horas. Los ciudadanos solo reciben mensajes de texto de la policía, instándolos a no unirse a las protestas ni apoyar a los manifestantes. Esta censura y propaganda van de la mano con la violencia que acompaña a las manifestaciones y la consiguiente represión por parte de las autoridades: conforme la ONG Human Rights Activists News Agency, la última noche de protestas elevó el número de muertos a al menos 65, incluidos 49 civiles, y más de 2.300 personas han sido detenidas.

Un médico y un trabajador social de dos hospitales iraníes contactaron a la BBC para informar que sus instalaciones están desbordadas por los heridos. Testigos presenciales describen caos en la capital, con actos de violencia tanto por parte de manifestantes como de la policía. Para agravar aún más la crisis, existen informes no confirmados sobre militantes iraquíes que llegan a Irán para unirse a las fuerzas de seguridad. Estos rumores, según se informa, han provocado un aumento de los ataques contra la población iraquí.

La tensión está por las nubes y no da señales de disminuir: se esperan nuevas manifestaciones, impulsadas en parte por los llamamientos de Reza Pahlavi, hijo del último Sha de Persia, a aprovechar la oportunidad para derrocar el régimen de los ayatolás. "Estoy seguro de que, concentrando nuestra presencia en las calles y cortando los canales financieros, derrocaremos a la República Islámica", declaró, antes de llamar a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía a lanzar una huelga nacional. Y a "salir a la calle" hoy y mañana "con banderas, imágenes y símbolos nacionales y ocupar espacios públicos." En respuesta, las autoridades iraníes siguen acusando a los manifestantes de librar una "guerra orquestada desde el extranjero", señalando a Estados Unidos e Israel. Y mientras la agencia de noticias semioficial Tasnim anunció una gran contramanifestación en Teherán para la tarde del lunes para "condenar las acciones de los alborotadores", el fiscal general del país, Mohammad Movahedi Azad, reiteró su amenaza de que todos los alborotadores se arriesgan a la horca, acusándolos de ser "mohareb", que significa "enemigos de Dios".

Y ante esta situación, fuentes de inteligencia y diplomáticas de los países de la región coinciden en que los próximos días serán cruciales. Si bien la respuesta de las autoridades hasta ahora se ha considerado dura, pero más "disciplinada" que en el pasado, las continuas manifestaciones y el vandalismo amenazan con obligar al régimen a cambiar de rumbo, dando paso a una temporada de represión sangrienta (ANSA).