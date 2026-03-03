Irán: Cristiano Ronaldo viajó a Madrid

La prensa española informó que el avión de Cristiano Ronaldo aterrizó en Madrid esta madrugada, aunque el diario AS advirtió que el delantero luso nunca abandonó Arabia Saudita.

Los reportes incluyeron imágenes de radar que muestran el vuelo del jet privado de Cristiano Ronaldo a Madrid, aunque resta por confirmarse la presencia del astro luso y de su familia en la aeronave.

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión durante la victoria por 3-1 que Al-Nassr celebró como visitante contra Al-Fayha el pasado sábado 28 de febrero por la fecha 24 de la liga de Arabia Saudita.

El DT del Al-Nassr, Jorge Jesús, refirió tras el partido que Cristiano Ronaldo sufrió una fatiga muscular durante el partido en el cual malogró un penal que no impidió a su equipo quedarse con la victoria para seguir al tope del torneo (ANSA).