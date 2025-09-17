Irán critica la ofensiva en la ciudad de Gaza y acusa a Israel de "un genocidio" con "supervisión de EEUU"

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha condenado este miércoles la ofensiva a gran escala lanzada el martes por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, con el objetivo de capturarla y ha subrayado que las tropas israelíes cometen "un genocidio" con "supervisión de Estados Unidos".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha resaltado que la orden de lanzar la operación a gran escala llegó con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita oficial en Estados Unidos, antes de insistir en que esto "demuestra la complicidad" de Washington "en el genocidio en la Palestina ocupada".

Así, ha resaltado que "el régimen sionista ha demostrado en reiteradas ocasiones que no se ciñe a ningún límite legal, moral o humano" y ha resaltado que la comunidad internacional debería adoptar "medidas inmediatas para hacer frente a su belicismo y agresión", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Baqaei ha manifestado además que mantener relaciones con "un régimen ocupante, genocida y terrorista" equivale a "normalizar" sus acciones, al tiempo que ha reseñado que los países de la región "comparten la preocupación común por las amenazas del régimen sionista".

"Esto no es un problema específico de la región, ya que es una amenaza global", ha zanjado.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) destacó el martes que el inicio de la citada ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza que "ahonda la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.