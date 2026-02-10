Irán: cubren sitios nucleares, temor a posibles ataques

Medios israelíes como el Times of Israel e i24 informan al respecto, citando un informe publicado por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington.

El instituto, que ha monitoreado durante mucho tiempo los sitios nucleares iraníes, afirma que las imágenes del domingo muestran que dos de las entradas están completamente cubiertas, mientras que la tercera, la más septentrional del complejo, también cuenta con "medidas de defensa pasiva adicionales".

La organización afirma que no se observa actividad vehicular en las entradas y sostiene que, al parecer, Irán está preocupado por la posibilidad de ataques o incursiones de Estados Unidos, Israel o ambos en el sitio.

"Llenar las entradas de los túneles ayudaría a mitigar cualquier posible ataque aéreo", explican, "y también dificultaría el acceso terrestre en caso de una incursión de las fuerzas especiales para confiscar o destruir el uranio altamente enriquecido que pudiera contener".

El Instituto recuerda que "preparativos como estos se observaron por última vez en los días previos a la Operación Martillo de Medianoche, que afectó a las plantas de Fordow, Natanz e Isfahán", en alusión a los ataques israelíes, a lo que siguieron estadounidenses, en junio pasado.

La planta de Isfahán era conocida principalmente por producir gas de uranio, que se introduce en centrifugadoras para su hilado y purificación.

Irán ha adoptado medidas adicionales de defensa civil en las últimas semanas: 82 estaciones de metro de la capital se han transformado en refugios de emergencia y se han abastecido con equipo esencial de supervivencia.

Según informes, las autoridades iraníes también han comenzado a almacenar grandes cantidades de combustible en camiones para utilizarlas como unidades de almacenamiento móviles en caso de ataque (ANSA).