Irán: De la flota a los misiles, el ejército de EE. UU. en el terreno

- LOS SOLDADOS: Las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente siguen las directrices del CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, dirigido por el almirante Brad Cooper, quien llegó a la zona en las últimas semanas, con escala en Tel Aviv, otro objetivo probable de la respuesta militar de los Pasdaran.

Se estima que la fuerza cuenta con entre 40.000 y 50.000 soldados desplegados en bases en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Egipto y Omán. A ellos se suman los casi 6.000 efectivos del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln.

- LAS NAVES: Los buques de guerra navales suman alrededor de diez, incluyendo el escuadrón Lincoln, que también cuenta con cazas furtivos F-35C de última generación a bordo, los destructores USS McFaul, USS Mitscher, USS Roosevelt y otros seis buques de guerra de menor tamaño. El miércoles, el destructor de misiles guiados USS Delbert D. Black fue localizado recientemente mientras navegaba por el canal de Suez hacia el Golfo. A esta impresionante fuerza se suman submarinos de ataque nuclear.

- LOS AVIONES: Las fuerzas aéreas en la zona no están especificadas: se monitorearon los movimientos de los cazas F-15 y de docenas de aviones de carga y reabastecimiento que llegan a Medio Oriente, mientras que se observaron aviones espía y drones en los sitios de seguimiento. Se sabe que la Casa Blanca puede contar con F-15E Strike Eagles, F-22 Raptors, F-35, MQ-9 Reapers, RC-135W Rivet Joints y RQ-4 Global Hawks en bases en los Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Los bombarderos B-2, utilizados en el ataque a las instalaciones nucleares iraníes tras un vuelo récord desde Estados Unidos, podrían desplegarse en cuestión de horas. Cada bombardero furtivo B-2 (Estados Unidos tiene 21) puede transportar dos bombas revientabúnkeres de 30.000 libras (1.360 kg), capaces de impactar a profundidades de hasta 60 metros.

- LOS MISILES: Asimismo, hay que considerar el arsenal de misiles: en el frente ofensivo, existen misiles de crucero Tomahawk, lanzables desde buques y submarinos, municiones guiadas de precisión desde aeronaves para atacar defensas aéreas, emplazamientos de misiles e instalaciones nucleares, sin olvidar los sistemas AEGIS.

Estados Unidos inclusive pretende desplegar uno o más sistemas de defensa antimisiles THAAD (acrónimo de "Terminal High-Altitude Area Defense"). Este sistema consta de seis lanzacohetes, cada uno con ocho misiles, una estación de radar, una estación de control de tiro y una estación de reabastecimiento. Los misiles interceptores del sistema tienen un alcance de entre 150 y 200 kilómetros. (ANSA).