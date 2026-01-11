Irán: de la protesta en el bazar al llamado de Reza Pahlavi

Tras 14 días de intensas manifestaciones y una respuesta estatal calificada de "feroz", las consignas han pasado de la economía a la política, exigiendo ahora la salida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

A continuación, la cronología de una crisis que mantiene al mundo en vilo: 28 de diciembre de 2025: las primeras protestas estallan en los principales bazares de Teherán. Comerciantes y ciudadanos salen a las calles ante la inflación descontrolada y el aumento asfixiante de los precios.

29-31 de diciembre de 2025: el conflicto se extiende a otras ciudades. Ante la presión, el gobernador del Banco Central presenta su renuncia. El presidente Masoud Pezeshkian intenta calmar las aguas reuniéndose con sindicatos, sin éxito.

1 de enero de 2026: se confirman las primeras víctimas fatales. Agencias locales y activistas reportan al menos siete muertos en los primeros enfrentamientos.

2 de enero: la crisis escala al plano diplomático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que si Irán "asesina violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su auxilio".

3 de enero: en un discurso ambiguo, el ayatolá Jameneí califica de "justos" los reclamos económicos, pero ordena mano dura contra quienes tilda de "revoltosos", exigiendo que sean "puestos en su lugar".

6 de enero: la brutalidad policial se intensifica. Se denuncia el uso de gases lacrimógenos en el Gran Bazar de Teherán y operativos en hospitales para capturar a manifestantes heridos. La cifra de muertos sube a 35. En el exilio, el hijo del sha depuesto, Reza Pahlavi, se postula ante medios estadounidenses para liderar una "transición democrática".

8 de enero: el régimen impone un apagón total de internet.

La ONG NetBlocks confirma que el país queda incomunicado, dificultando la denuncia de abusos.

11 de enero: la organización Iran Human Rights eleva la cifra de víctimas al menos 192 manifestantes muertos en solo dos semanas. Aunque se reportan bajas en las fuerzas del orden, las ONG temen que, debido al bloqueo informativo, la cifra real de civiles fallecidos sea drásticamente superior. (ANSA).