Irán: declara oficialmente como "terroristas" a los ejércitos europeos

Recientemente, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, anunció que, según una resolución de la Asamblea Consultiva Islámica, los ejércitos de los países implicados en la reciente resolución de la UE contra la Guardia Revolucionaria "son considerados terroristas" por Teherán.

"La decisión de Irán se basó en el artículo 7 de la Ley de Contramedidas contra la Declaración de la Guardia Revolucionaria como Organización Terrorista", declaró Ghalibaf.

Agregó que "la Unión Europea es responsable de las consecuencias de su acción, ya que obedeció ciegamente las órdenes del presidente estadounidense Donald Trump y de los líderes israelíes y, con un acto tan irresponsable, se autoperjudicó" (ANSA)