Irán: Del modelo Venezuela a la guerra civil

¨Qué podría suceder, quizás en los próximos días, en el país más poblado de Medio Oriente si Donald Trump cumple sus amenazas? La BBC enumeró los siete escenarios más probables

Comienza su análisis con el "mejor de los casos"

- TRANSICION HACIA LA DEMOCRACIA: Los estadounidenses llevaron a cabo ataques quirúrgicos contra los centros de poder de las milicias Pasdaran y Basij, neutralizando sus bases de lanzamiento de misiles y los restos de su programa nuclear

Empero, el resultado fue "extremadamente optimista", ya que los precedentes en Irak y Libia ciertamente no condujeron a transiciones democráticas fluidas, mientras que Siria (sin el apoyo occidental) "ha tenido un mejor desempeño hasta ahora"

- EL MODELO VENEZOLANO: El régimen de los ayatolas, al igual que el madurismo de Caracas, no está cayendo, sino moderándose

Está reduciendo su apoyo a sus aliados, abandonando sus programas de misiles y aliviando la presión sobre la población

Este es el escenario más improbable, según la BBC: "La República Islámica se mantuvo rebelde y resistente al cambio durante 47 años. Ahora parece incapaz de cambiar de rumbo"

- PODER A LOS PASDARAN: Sin embargo, el resultado más probable es el establecimiento de un fuerte gobierno militar compuesto principalmente por miembros de la Guardia Revolucionaria

Además, cabe considerar que, hasta ahora, los Pasdaran y su aparato se mantuvieron unidos (incluso en el uso indiscriminado de la violencia), lo cual es una de las razones por las que las masas aún no han logrado derrocar al régimen

- UNA GUERRA CIVIL: Otro escenario, considerado un "peligro muy real" y la pesadilla de, entre otros, Qatar y Arabia Saudita, es el caos total: una guerra civil como la de Siria o Yemen, complicada por las reivindicaciones de las minorías étnicas

Por lo tanto, se argumenta que, aunque pocos lamentarían la caída de la República Islámica, un país de 93 millones de personas sumido en la anarquía, "desencadenando una crisis humanitaria y de refugiados", es algo muy distinto

- ATAQUE A BASES ESTADOUNIDENSES: La BBC propone tres escenarios más "inmediatos" respecto a un ataque estadounidense: el primero es la represalia de Teherán no solo contra las bases estadounidenses en la región, sino también contra "parte de la infraestructura crítica de cualquier nación que considere cómplice de una agresión estadounidense"

Por eso, "los vecinos árabes de Irán están muy nerviosos en este momento"

- CAOS COMERCIAL: Los iraníes podrían dañar el comercio mundial minando el Estrecho de Hormuz, esto es la boca del Golfo Pérsico

"Cada año -recuerda la BBC- el 20% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado y entre el 20 y el 25% de petróleo y sus derivados, atraviesan este Estrecho"

- LA FLOTA DE ESTADOS UNIDOS EN LA MIRA: Finalmente, los propios estadounidenses podrían verse duramente afectados, y de forma directa, por la respuesta iraní. La "espléndida flota" de Trump es sin duda la Armada más avanzada del mundo, pero ante un "ataque enjambre" —es decir, llevado a cabo con un gran número de armas simultáneamente— algo podría burlar las defensas

La Armada iraní también lleva mucho tiempo entrenándose específicamente para la guerra asimétrica. Un hundimiento de una nave norteamericana, con su tripulación capturada, "sería una gran humillación para Estados Unidos"

¨Poco probable? Sí, pero en el año 2000, hace memoria la BBC, "el destructor USS Cole, valorado en mil millones de dólares, resultó dañado por un atentado suicida de Al Qaeda en el puerto de Adén". Diecisiete marineros estadounidenses murieron en ese ataque. (ANSA)