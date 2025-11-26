Irán denuncia la actitud "intimidante" de EEUU hacia Venezuela

Irán, aliado de Venezuela, denunció este miércoles "la actitud intimidante" de Estados Unidos hacia el país sudamericano, en plena escalada de tensión en el Caribe por el temor a una intervención armada de Washington.

Desde agosto, Washington ha ido desplegando en el Caribe una ingente fuerza militar, que incluye cazas, buques de guerra y el mayor portaviones del mundo, oficialmente para combatir el narcotráfico.

Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, una afirmación que el gobierno venezolano califica de "vil mentira", y el lunes lo designó como "grupo terrorista".

Además, Estados Unidos efectuó una veintena de ataques aéreos en el Caribe y el Pacífico contra lo que presentó como narcolanchas. En estos operativos murieron más de 80 personas.

En una llamada telefónica el martes por la noche con su homólogo venezolano Yván Gil, el ministro iraní de Relaciones Exteriores condenó la actitud intimidatoria de Estados Unidos hacia Venezuela.

Abás Araqchi fustigó también el "unilateralismo agresivo de Estados Unidos" en la entrevista, que su oficina difundió el miércoles.

Irán, sometido a sanciones internacionales por su programa nuclear, es un aliado histórico de Venezuela, también bajo sanciones de Europa y Estados Unidos.

Maduro visitó Irán por última vez en 2022, una ocasión en la que ambas naciones petroleras firmaron un acuerdo de cooperación por 20 años.

Al año siguiente, el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Caracas como parte de una gira regional que incluyó también Cuba y Nicaragua.

sbr-rkh/avl/pc