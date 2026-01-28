Irán descarta negociaciones con EE. UU. si no cesan las amenazas

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este miércoles que no habrá negociaciones entre Washington y Teherán si EE. UU. mantiene sus amenazas a la república islámica por la represión a recientes protestas.

"Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas", dijo Araqchi.

Estas declaraciones tienen lugar después que un portaviones de Estados Unidos se aproxima a la región.

"No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas", agregó el diplomático.

Araqchi dijo que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que "Irán no ha buscado negociaciones".