Irán desconecta algunas cámaras del OIEA en sus instalaciones nucleares

Irán desconectó el miércoles algunas de las cámaras de vigilancia del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, informó la Organización de la Energía Atómica del país en un comunicado, después de que los países occidentales acusaran a Teherán de no cooperar.

La medida fue anunciada tras una resolución presentada por el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para amonestar a Irán, la primera vez desde junio de 2020, cuando se aprobó una amonestación similar.

Irán dijo que las cámaras desconectadas habían estado operando más allá del acuerdo entre Teherán y el OIEA.

"A partir de hoy, las autoridades competentes han recibido instrucciones de desconectar el Monitor de Enriquecimiento en Línea (OLEM) y las cámaras del medidor de flujo del organismo", dijo la autoridad nuclear iraní en un comunicado.

Estas cámaras funcionaban como un "gesto de buena voluntad" que no era "apreciado" por el OIEA, sino que se consideraba una "obligación", añadió el organismo iraní.

Aunque el comunicado no especificó cuántas cámaras se apagaron, dijo que "más del 80% de las cámaras existentes en el organismo están operando de acuerdo con el acuerdo de salvaguardias, y seguirán funcionando igual que antes".

Behrouz Kamalvandi, portavoz de la organización nuclear iraní, "supervisó el apagado de dos cámaras del OIEA en una instalación nuclear", añadió el comunicado.

La decisión de Irán llega después de que el Reino Unido, Francia y Alemania hicieran una declaración conjunta ante el OIEA, en la que decían "instar firmemente a Irán a que deje de intensificar su programa nuclear y a que concluya urgentemente el acuerdo que está sobre la mesa".

La moción se considera una señal de la creciente impaciencia de los países occidentales con Irán después de que las conversaciones para reactivar el acuerdo de 2015 se estancaran en marzo.

- "No hay actividades ocultas" -

El jefe de la organización nuclear iraní, Mohammad Eslami, ya dijo que "Irán no tiene actividades nucleares ocultas o no documentadas o emplazamientos no declarados", según la agencia estatal de noticias IRNA.

"Estos documentos falsos buscan mantener la máxima presión" sobre Irán, añadió, en referencia a las sanciones económicas que Washington volvió a imponer cuando el entonces presidente Donald Trump abandonó en 2018 un acuerdo nuclear entre Irán y las principales potencias.

"Esta reciente decisión de tres países europeos y de Estados Unidos al presentar un proyecto de resolución contra Irán es político", dijo Eslami, y añadió que "Irán ha tenido una cooperación máxima con el OIEA."

El desencadenante de la nueva condena occidental fue un informe emitido por el OIEA a finales del mes pasado, en el que afirmaba que seguía teniendo dudas sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en tres emplazamientos, que Irán no había declarado como sede de actividades nucleares.

El organismo de control dijo que esas preguntas "no se aclararon" en sus reuniones con las autoridades iraníes.

Se espera que la Junta de Gobernadores del OIEA vote sobre la moción a última hora del miércoles o el jueves, según los diplomáticos.

Las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear se iniciaron en abril de 2021 con el objetivo de que Estados Unidos volviera a participar, levantara las sanciones y consiguiera que Irán volviera a los límites que había acordado para sus actividades nucleares.

Pero las negociaciones se han estancado en los últimos meses y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió el pasado fin de semana que la posibilidad de volver al acuerdo era "cada vez menor".

Pdm/pc/mb