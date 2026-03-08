Irán designó nuevo líder supremo: no reveló el nombre

La asamblea de expertos ha designado al nuevo guía supremo iraní para suceder al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en ataques israeloestadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

"El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado", declaró Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en la asamblea de expertos, según la agencia de noticias Isna.

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".