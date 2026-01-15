Irán desmiente que el manifestante Erfan Soltani vaya a ser ejecutado

Un hombre iraní detenido durante las recientes protestas, que según varias oenegés y el gobierno de Estados Unidos afrontaba una ejecución inminente, no ha sido condenado a la pena capital ni se expone a ella, indicó este jueves el poder judicial.

Erfan Soltani está encarcelado en Karaj, cerca de Teherán. Está acusado de propaganda contra el régimen islámico imperante en Irán y de actuar contra la seguridad nacional, indicó el poder judicial en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El joven "no ha sido condenado a muerte", y en caso de condena, "el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos", indicó el comunicado.