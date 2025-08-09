Irán detiene a 20 presuntos espías de Israel
9 ago (Reuters) - Irán ha detenido en los últimos meses a 20 personas a las que acusa de ser parte de la agencia de espionaje israelí Mossad, informó el sábado la judicatura, que advirtió de que no habrá clemencia con ellos y que serán objeto de un castigo ejemplar.
Teherán ejecutó el miércoles a un científico nuclear llamado Rouzbeh Vadi, condenado por espiar para Israel y transmitir información sobre otro científico nuclear muerto en los ataques aéreos contra el país en junio, informó la prensa estatal.
El portavoz del poder judicial, Asghar Jahangiri, dijo a periodistas en Teherán el sábado que se habían retirado los cargos contra algunos de los 20 sospechosos detenidos y que habían sido puestos en libertad. No dio ningún número.
"El poder judicial no mostrará indulgencia alguna hacia los espías y agentes del régimen sionista y, con resoluciones firmes, dará un escarmiento a todos ellos", dijo Jahangiri, citado por la prensa local.
Las ejecuciones de iraníes condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente este año, con al menos ocho condenas a muerte llevadas a cabo en los últimos meses.
Israel llevó adelante 12 días de ataques aéreos contra Irán en junio, dirigidos generales de alto rango, científicos e instalaciones nucleares y barrios residenciales. Irán respondió con bombardeos de misiles y aviones no tripulados.
El grupo de derechos humanos HRANA informó de la muerte de 1190 iraníes durante los 12 días de ataques israelíes, entre ellos 436 civiles y 435 miembros del personal de seguridad. Israel dijo que 28 murieron en el ataque de represalia de la república islámica. (Reporte de la redacción de Dubái; Editado en español por Javier Leira)
