Irán: diálogo con EEUU en Ginebra con el espectro de la guerra

Las conversaciones forman parte de una nueva ronda de contactos destinados a frenar el programa nuclear iraní en un contexto de creciente presión internacional y advertencias sobre una posible escalada militar si fracasa la vía diplomática.

Según fuentes diplomáticas, las discusiones buscan limitar el enriquecimiento de uranio iraní y establecer mecanismos de verificación más estrictos, mientras Estados Unidos insiste en restricciones más amplias sobre el programa nuclear y los misiles de Teherán.

Washington mantiene que la opción diplomática es prioritaria, aunque ha reiterado que "todas las opciones están sobre la mesa", en paralelo con una fuerte presencia militar estadounidense en Medio Oriente destinada a disuadir cualquier avance hacia una capacidad nuclear militar.

El programa nuclear iraní es uno de los principales focos de tensión internacional desde hace décadas. El acuerdo de 2015 establecía límites al enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones, pero quedó debilitado tras la retirada estadounidense años después, lo que llevó a Teherán a incrementar gradualmente su capacidad nuclear.

Organismos internacionales de control han advertido en los últimos informes que Irán posee reservas de uranio enriquecido cercanas a niveles sensibles, lo que podría permitir acelerar el desarrollo de material apto para uso militar si tomara esa decisión.

En paralelo, la región permanece marcada por conflictos abiertos y tensiones entre Israel, grupos aliados de Irán y fuerzas estadounidenses desplegadas en distintos puntos estratégicos, factores que elevan el riesgo de una confrontación directa si fracasan las negociaciones actuales.

Analistas consideran que el objetivo inmediato de las conversaciones en Ginebra sería alcanzar un acuerdo interino que congele el nivel de enriquecimiento iraní a cambio de un alivio parcial de sanciones, mientras continúan negociaciones más amplias sobre seguridad regional.

