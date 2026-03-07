Irán dice estar "a la espera" de las fuerzas de EEUU que escoltarán barcos por estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado estar "a la espera" de las fuerzas estadounidenses que escoltarán a los petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz, donde el tráfico está paralizado debido a la guerra en Oriente Medio.

"Estamos a la espera de su presencia", aseguró el portavoz de los Guardianes, Ali Mohamad Naini, tras el anuncio del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, de que la Armada de su país se estaba preparando para proteger a los barcos en esa vía estratégica.

"Recomendamos a los estadounidenses que, antes de tomar cualquier decisión, recuerden el incendio del superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido recientemente objeto de ataques", advirtió Naini, según la agencia de noticias Fars.