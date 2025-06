Irán dice no a conversaciones nucleares durante el conflicto; la ONU pide moderación

Por Parisa Hafezi, Crispian Balmer y Jana Choukeir

DUBAI/JERUSALÉN, 20 jun (Reuters) - Irán dijo el viernes que no discutiría el futuro de su programa nuclear mientras esté siendo atacado por Israel, mientras Europa intentaba convencer a Teherán de que volviera a las negociaciones y Estados Unidos se planteaba si intervenir en el conflicto.

Una semana después del inicio de la campaña, Israel declaró que había atacado decenas de objetivos militares durante la noche, incluidos centros de producción de misiles, un organismo de investigación implicado en el desarrollo de armas nucleares en Teherán e instalaciones militares en el oeste y centro de Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon más tarde que habían atacado baterías de misiles tierra-aire en el suroeste de Irán como parte de sus esfuerzos por lograr la superioridad aérea sobre el país.

Se oyeron explosiones en la provincia suroccidental iraní de Juzestán y al menos cuatro personas murieron allí, informó la agencia de noticias IRNA.

Al menos cinco personas resultaron heridas cuando Israel alcanzó un edificio de cinco plantas en Teherán que albergaba una panadería y una peluquería, informó la agencia de noticias Fars.

Las defensas aéreas iraníes se activaron el viernes por la noche, según Fars.

Irán disparó misiles contra Beerseba, en el sur de Israel, a primera hora del viernes, y contra Haifa, en el norte, causando daños en una mezquita de la época otomana, según el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

Un video de dicho ministerio mostró también grandes daños en un rascacielos cercano que alberga una sucursal del Ministerio del Interior israelí.

Haifa es también la sede del puerto marítimo más activo de Israel y de una base naval.

La agencia Fars citó a un portavoz militar iraní diciendo que en los ataques con misiles y aviones no tripulados de Teherán el viernes se habían utilizado misiles de largo alcance y ultrapesados contra instalaciones militares, industrias de defensa y centros de mando y control.

En los últimos ataques iraníes se dispararon unos 20 misiles, según un responsable militar israelí, y al menos dos personas resultaron heridas, de acuerdo al servicio de ambulancias israelí.

El enviado de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijo ante el Consejo de Seguridad que su país no detendrá sus ataques "hasta que se desmantele la amenaza nuclear de Irán".

El enviado de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió la intervención del Consejo de Seguridad y dijo que Teherán estaba alarmado por los informes de que Estados Unidos podría unirse a la guerra.

RIESGOS NUCLEARES

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU advirtió contra los ataques a instalaciones nucleares y pidió la máxima moderación.

"Un ataque armado contra instalaciones nucleares (...) podría provocar emisiones radiactivas con grandes consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado atacado", afirmó Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ante el Consejo de Seguridad.

Grossi habló un día después de que un oficial militar israelí dijo que había sido "un error" que un portavoz militar haya dicho que Israel había atacado Bushehr, la única central nuclear de Irán. Dijo que no podía confirmar ni desmentir que Bushehr, de construcción rusa y situada en la costa del Golfo, haya sido alcanzada. Irán dijo el viernes que sus defensas aéreas habían sido activadas en Bushehr, sin dar más detalles. Israel dice que está decidido a destruir las capacidades atómicas de Irán, pero que quiere evitar cualquier desastre nuclear. El secretario general de la ONU, António Guterres, también intervino en el Consejo de Seguridad del organismo mundial y dijo que el conflicto Irán-Israel podría "encender un fuego que nadie puede controlar" y pidió a todas las partes que "den una oportunidad a la paz". Rusia y China exigieron una desescalada inmediata. El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia, que mantiene lazos cordiales tanto con Irán como con Israel, estaba compartiendo ideas no especificadas con los dos países para poner fin al conflicto y que creía que era posible una solución diplomática. La Casa Blanca dijo el jueves que el presidente Donald Trump decidiría sobre la participación de Estados Unidos en el conflicto dentro de las próximas dos semanas. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, señaló que no había espacio para negociaciones con Estados Unidos "hasta que cese la agresión israelí". Pero más tarde, en Ginebra conversó con sus pares europeos y se mostró abierto al diálogo. Antes de la reunión con Francia, Gran Bretaña, Alemania y el jefe de política exterior de la Unión Europea, dos diplomáticos dijeron que Araqchi sería informado de que Estados Unidos sigue abierto a conversaciones directas. Pero las expectativas de un avance son escasas, según los diplomáticos. ENRIQUECIMIENTO DE URANIO Un funcionario de alto rango iraní dijo a Reuters que Irán estaba dispuesto a discutir limitaciones al enriquecimiento de uranio, pero que cualquier propuesta de enriquecimiento cero -no poder enriquecer uranio en absoluto- sería rechazada, "especialmente ahora bajo los ataques de Israel". Israel comenzó a atacar a Irán el pasado viernes, afirmando que su viejo enemigo estaba a punto de desarrollar armas nucleares. Irán, que afirma que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos, respondió con ataques de misiles y aviones no tripulados. La opinión generalizada es que Israel posee armas nucleares. No lo confirma ni lo niega. Los ataques aéreos israelíes han matado a 639 personas en Irán, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por su sigla en inglés), una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos que realiza un seguimiento de Irán. Entre los muertos figuran la cúpula militar y científicos nucleares. En Israel, 24 civiles han muerto en ataques con misiles iraníes, según las autoridades. (Reporte de Alexander Cornwell, Parisa Hafezi y Trevor Hunnicutt; Escrito por Michael Georgy y Gareth Jones; Editado en Español por Manuel Farías)