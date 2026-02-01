Irán dice que ahora considera a los ejércitos de la UE como grupos terroristas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente del parlamento iraní afirmó el domingo que la República Islámica ahora considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como grupos terroristas, una réplica después de que el bloque declarara a la Guardia Revolucionaria paramilitar del país como un grupo terrorista debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas en todo el país

Es probable que el anuncio de Mohammad Bagher Qalibaf, un excomandante de la Guardia, sea mayormente simbólico. Irán ha utilizado una ley de 2019 para declarar recíprocamente a los ejércitos de otras naciones como grupos terroristas, después de que Estados Unidos declarara a la Guardia como un grupo terrorista ese año

Sin embargo, esto ocurre en un momento de fuertes tensiones en Oriente Medio, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa un posible ataque militar contra Irán. La República Islámica también planeó un ejercicio militar con fuego real para el domingo y el lunes en el estratégico estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado

Qalibaf hizo el anuncio mientras él y otros vestían uniformes de la Guardia en el parlamento en apoyo a la fuerza. La Guardia, que también controla el arsenal de misiles balísticos de Irán y tiene vastos intereses económicos en Irán, responde únicamente al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años

“Al intentar atacar a la (Guardia), que ha sido la mayor barrera para la expansión del terrorismo en Europa, los europeos de hecho se han disparado en el pie y, una vez más, a través de la obediencia ciega a los estadounidenses, han decidido en contra de los intereses de su propio pueblo", dijo Qalibaf

Los legisladores en la sesión más tarde corearon: “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!” en la sesión

Trump ha establecido dos líneas rojas para la acción militar: el asesinato de manifestantes pacíficos o la posible ejecución masiva de los detenidos en una gran represión de las manifestaciones. También ha comenzado a mencionar cada vez más el programa nuclear de Irán, sobre el cual Estados Unidos negoció con Teherán en múltiples sesiones antes de que Israel lanzara una guerra de 12 días con Irán en junio

Estados Unidos bombardeó tres recintos nucleares iraníes durante la guerra. La actividad en dos de los sitios sugiere que Irán trata de ocultar su actividad de las imágenes por satélite mientras intenta salvar lo que queda allí

El sábado por la noche, Trump se negó a decir si había tomado una decisión sobre lo que quería hacer con respecto a Irán

Hablando con los periodistas mientras volaba a Florida, Trump evitó una pregunta sobre si Teherán se sentiría envalentonado si Estados Unidos decidiera no atacar Irán, diciendo: “Algunas personas piensan eso. Algunas personas no”

Trump dijo que Irán debería negociar un acuerdo “satisfactorio” para evitar que el país de Oriente Medio obtenga armas nucleares, pero dijo: “No sé si lo harán. Pero están hablando con nosotros. Hablando seriamente con nosotros”

Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad en Irán, escribió en X el sábado por la noche que “los arreglos estructurales para las negociaciones están progresando”. Sin embargo, no hay señales públicas de conversaciones directas con Estados Unidos, algo que Jamenei ha descartado repetidamente

El periodista de Associated Press Will Weissert a bordo del Air Force One contribuyó a este despacho

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa