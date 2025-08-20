Irán dice que aún no ha llegado el momento de mantener conversaciones nucleares “efectivas” con EEUU

DUBÁI, 20 ago (Reuters) - Irán y Estados Unidos no han alcanzado el punto en el que puedan celebrarse conversaciones nucleares "efectivas", dijo el máximo diplomático iraní en declaraciones recogidas por los medios estatales el miércoles.

"Las negociaciones con Estados Unidos deben celebrarse a su debido tiempo. Cada negociación tiene un tiempo específico llamado 'madurez de la negociación' y debe alcanzar esa madurez para poder celebrarse", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

"En mi opinión, aún no hemos alcanzado el punto de madurez en el que puedan celebrarse negociaciones efectivas con Estados Unidos", añadió. (Reporte de Nayera Abdallah; Edición de Andrew Heavens, editado en español por Natalia Ramos)