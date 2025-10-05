Irán dice que cooperación con agencia atómica de la ONU ya no es "pertinente" tras sanciones
El canciller de Irán, Abás Araqhchi, afirmó este domingo que la cooperación con el Organismo Interna
- 1 minuto de lectura'
El canciller de Irán, Abás Araqhchi, afirmó este domingo que la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) "ya no es pertinente" tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU por el programa nuclear iraní.
"Deben tomarse nuevas decisiones y, en mi opinión, el acuerdo de El Cairo ya no es pertinente en la situación actual", declaró el ministro ante diplomáticos extranjeros, en referencia al acuerdo alcanzado en septiembre entre Irán y la agencia de la ONU.
Irán suspendió la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU tras los bombardeos de instalaciones nucleares iraníes en junio por parte de Israel y Estados Unidos durante la guerra de 12 días, pero aceptó en septiembre un nuevo marco de vinculación con el OIEA.
pdm-sbr/tp/an/meb
