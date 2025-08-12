Irán dice que detuvo a 21.000 sospechosos durante la guerra de junio con Israel

TEHERÁN, Irán (AP) — La policía de Irán detuvo a 21.000 sospechosos durante la guerra aérea de 12 días con Israel en junio, reportó el martes la prensa estatal.

Una información de la televisora estatal citó a un portavoz de la policía, el general Saeed Montazeralmahdi, quien afirmó que la gente denunció a los sospechosos ante las autoridades. "El arresto de 21.000 sospechosos durante la guerra de 12 días indicó un alto nivel de concienciación y participación de la población en la seguridad", manifestó.

Montazeralmahdi no dio detalles acerca de los cargos que podrían enfrentar los sospechosos, pero apuntó que más de 260 eran sospechosos de espionaje y otros 172 fueron arrestados por grabaciones ilegales.

La policía estableció más de 1000 puntos de control en todo el país durante el conflicto, entre el 13 y el 24 de junio, agregó.

Esta es la primera vez que la policía iraní ofrece una cifra total de detenciones durante la guerra. En las últimas semanas, Irán ha reportado de forma ocasional los arrestos de sospechosos por cargos de espionaje.

Desde finales de junio, Irán ha ejecutado a siete hombres condenados por espiar para Israel, lo que ha generado temores entre los activistas a que el gobierno pueda llevar a cabo una ola de ejecuciones.

Israel lanzó andanadas de ataques aéreos sobre Irán que se cobraron la vida de casi 1100 personas, incluyendo muchos comandantes militares. Los ataques de represalia iraníes mataron a 28 en Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.