Reclama a Washington y Londres que "detengan su guerra contra Yemen y Gaza" y recalca que "no hay solución militar"

MADRID, 15 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha subrayado este lunes que Estados Unidos "no puede pedir a otros que muestren contención" al tiempo que mantiene su apoyo a Israel en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Estados Unidos no puede apoyar a Israel y participar en el asesinato de gente en Gaza y al mismo tiempo pedir a otros que ejerzan contención, silencio y se queden quietos", ha manifestado el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian.

"Estados Unidos no puede hablar de su deseo de detener la guerra y al mismo tiempo actuar contra Yemen", ha señalado, en referencia a los bombardeos ejecutados desde el viernes contra el país por Washington y Londres ante los ataques de los hutíes contra buques en el mar Rojo en respuesta a la ofensiva israelí contra Gaza.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Irán "reclama a Estados Unidos y Reino Unido detener la guerra contra Yemen y Gaza". "No hay una solución militar", ha afirmado en rueda de prensa junto a su homólogo de India, Subrahmanyam Jaishankar.

Así, Amirabdolahian ha trasladado a Washington que "la solución no es la guerra" y ha recordado que Teherán "pidió hace más de cien días" que Estados Unidos "no se manchara las manos de sangre de personas inocentes en Gaza y no vinculara su destino con el de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu".

De esta forma, el ministro ha incidido en que "Irán ha pedido evitar una guerra y respetar la seguridad marítima", al tiempo que ha señalado que los hutíes han dicho en varias ocasiones que "no interferirán en la seguridad de navegación, pero actuarán contra buques israelíes mientras continúe la guerra".

"Esta postura está arraigada en la necesidad de detener la guerra y el genocidio en Gaza", ha manifestado, al tiempo que ha desvelado que Teherán ha enviado varios mensajes a Estados Unidos "a través de Suiza --que representa los intereses de Washington en Irán--" para "detener la guerra en Gaza", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.