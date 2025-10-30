Irán dice que el OIEA no debe expresar “opiniones infundadas” sobre el programa nuclear

DUBÁI, 30 oct (Reuters) -

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), es "plenamente consciente de la naturaleza pacífica" del programa nuclear iraní y no debe expresar "opiniones infundadas" al respecto, dijo el jueves un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Los comentarios de Esmaeil Baghaei, recogidos por los medios estatales, ocurrieron un día después de que Grossi dijera que se habían detectado movimientos cerca de las reservas de uranio enriquecido de Irán, pero que ello "no implicaba que hubiera actividad de enriquecimiento".

Baghaei reiteró su acusación de que los comentarios anteriores de Grossi sobre el programa nuclear iraní allanaron el camino para que Israel y Estados Unidos atacaran instalaciones nucleares en junio.

Funcionarios iraníes han culpado al OIEA de proporcionar una justificación para el bombardeo de Israel, que comenzó el día después de que la junta del OIEA votara a favor de declarar a Irán en violación de las obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.

"Grossi debería abstenerse de expresar opiniones infundadas sobre nuestro programa nuclear (...). Es plenamente consciente de su carácter pacífico", dijo Baghaei, según los medios de comunicación estatales. (Información de la redacción de Dubái; edición de Gareth Jones y Alison Williams; edición en español de Paula Villalba)