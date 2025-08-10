Irán dice que funcionario OIEA visitará el país, no está previsto que acceda a instalaciones nucleares

10 ago (Reuters) - Un funcionario de alto rango del organismo de control nuclear de la ONU viajará el lunes a Irán para mantener conversaciones, pero no está prevista ninguna visita a las instalaciones atómicas, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Desde que Israel lanzó sus primeros ataques militares contra las instalaciones nucleares iraníes durante una guerra de 12 días en junio, los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no han podido acceder a las instalaciones de la república islámica, pese a que su jefe, Rafael Grossi, dijo que las inspecciones siguen siendo su máxima prioridad.

Irán ha acusado al organismo de allanar el camino para los ataques al publicar un informe el 31 de mayo que llevó a la Junta de Gobernadores del OIEA, compuesta por 35 países, a declarar que Irán incumplía sus obligaciones de no proliferación.

Irán, que niega estar buscando armas nucleares, dijo que seguía comprometido con el Tratado de No Proliferación nuclear (TNP).

"Mañana se celebrarán negociaciones con el OIEA para determinar un marco de cooperación", dijo Araghchi en su cuenta de Telegram. "Un director general adjunto de Grossi vendrá a Teherán (...) no hay planes para visitar ningún sitio nuclear hasta que lleguemos a un marco".

El mes pasado, Irán promulgó una ley aprobada por el Parlamento que suspende la cooperación con el OIEA. La ley estipula que cualquier inspección futura de las instalaciones nucleares de Irán por parte de esa entidad necesita la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán. (Reporte de Ahmed Tolba, escrito por Hatem Maher. Editado en español por Javier Leira)