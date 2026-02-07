Irán dice que golpeará las bases estadounidenses en la región si EE. UU. ataca

EL CAIRO, 7 feb (Reuters) - Irán atacará las bases estadounidenses en Oriente Medio si es atacado por las fuerzas estadounidenses que se han concentrado en la región, afirmó su ministro de Asuntos Exteriores, insistiendo en que esto no debe considerarse un ataque a los países que las acogen

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, habló con la cadena de televisión qatarí Al Jazeera un día después de que Teherán y Washington se comprometieran a continuar las conversaciones nucleares indirectas tras lo que ambas partes describieron como debates positivos el viernes en Omán

Aunque Araqchi afirmó que aún no se había fijado una fecha para la próxima ronda de negociaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que podrían tener lugar a principios de la próxima semana. "Nosotros y Washington creemos que debería celebrarse pronto", afirmó Araqchi

Trump ha amenazado con atacar Irán tras el refuerzo naval estadounidense en la región, exigiendo que renuncie al enriquecimiento de uranio, una posible vía para fabricar bombas nucleares, así como que detenga el desarrollo de misiles balísticos y el apoyo a grupos armados en la región. Teherán ha negado durante mucho tiempo cualquier intención de utilizar la producción de combustible nuclear con fines bélicos

Aunque ambas partes han manifestado su disposición a reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa nuclear de Teherán con Occidente, Araqchi se mostró reacio a ampliar las conversaciones

"Cualquier diálogo requiere abstenerse de amenazas y presiones. (Teherán) solo discute su cuestión nuclear... No discutimos ninguna otra cuestión con Estados Unidos", afirmó

El pasado mes de junio, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes, sumándose a la fase final de una campaña de bombardeos israelí que duró 12 días. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio

Su respuesta en ese momento incluyó un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, que mantiene buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington

En caso de un nuevo ataque estadounidense, Araqchi afirmó que las consecuencias podrían ser similares

"No sería posible atacar suelo estadounidense, pero atacaremos sus bases en la región", afirmó

"No atacaremos a los países vecinos, sino que atacaremos las bases estadounidenses estacionadas en ellos. Hay una gran diferencia entre ambas cosas"

Irán afirma que quiere que se reconozca su derecho a enriquecer uranio y que poner su programa de misiles sobre la mesa de negociaciones lo dejaría vulnerable a los ataques israelíes. (Reportaje de Jaidaa Taha y Enas Alashry; edición de Kevin Liffey. Editado en español por Natalia Ramos)