Irán dice que ha interceptado un petrolero extranjero con combustible de contrabando

26 dic (Reuters) -

Irán ha interceptado un petrolero extranjero cerca de la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, afirmando que transportaba 4.000.000 de litros de combustible de contrabando, informaron el viernes medios de comunicación estatales.

Las autoridades no dieron el nombre del buque ni revelaron su nacionalidad. Dijeron que 16 miembros extranjeros de la tripulación habían sido detenidos por cargos penales. Según la televisión estatal, el petrolero fue apresado el miércoles.

Varios sitios web de noticias iraníes publicaron imágenes de vídeo y fotografías del petrolero interceptado.

Irán dijo la semana pasada que había interceptado otro petrolero extranjero que, según las autoridades, transportaba 6.000.000 de litros de gasóleo de contrabando en el golfo de Omán, sin identificar el buque ni su nacionalidad.

Irán, que tiene uno de los precios del combustible más bajos del mundo debido a las elevadas subvenciones y a la caída del valor de su moneda nacional, ha intentado frenar el contrabando de combustible generalizado por tierra a los países vecinos y por mar a los países del golfo. (editado por Joe Bavier; editado en español por Tomás Cobos)