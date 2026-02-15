Irán dice que hay posibles acuerdos sobre energía, minería y aeronáutica sobre la mesa en negociaciones con EEUU

15 feb (Reuters) - Irán está buscando un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos para ambas partes, dijo el domingo un diplomático iraní, pocos días ‌antes de la segunda ronda de ‌negociaciones ⁠entre Teherán y Washington.

Irán y Estados Unidos reanudaron las negociaciones a principios de este mes para abordar su disputa de décadas sobre el programa nuclear de Teherán y evitar un nuevo enfrentamiento militar. Estados ​Unidos ha ⁠enviado un ⁠segundo portaaviones a la región y se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones ​no tienen éxito, afirmaron funcionarios estadounidenses a Reuters.

"Para que el acuerdo sea duradero, es esencial que Estados Unidos ‌también se beneficie en áreas con altos y rápidos retornos económicos", dijo ​el subdirector de diplomacia económica del Ministerio de ​Asuntos Exteriores, Hamid Ghanbari, según la agencia semioficial de noticias Fars.

Irán ha amenazado con tomar represalias ante cualquier ataque estadounidense, pero el funcionario se mostró conciliador el domingo.

"Los intereses comunes en los campos de petróleo y gas, los campos conjuntos, las inversiones mineras e incluso la compra de aviones se incluyen en las negociaciones", dijo Ghanbari, argumentando que el pacto nuclear de 2015 con las ​potencias mundiales no había garantizado los intereses económicos de Estados Unidos.

En 2018, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del pacto que había relajado las sanciones a Irán ⁠a cambio de restricciones a su programa nuclear, y volvió a aplicar duras sanciones económicas a Teherán.

El viernes, una fuente informó a Reuters que una ‌delegación estadounidense, integrada por los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, se reuniría con funcionarios iraníes en Ginebra el martes, reunión que fue confirmada posteriormente a Reuters por un alto funcionario iraní el domingo.

Mientras que las conversaciones que condujeron al pacto nuclear de 2015 fueron multilaterales, las negociaciones actuales se limitan a Irán y Estados Unidos, con Omán como mediador.

ABIERTO AL COMPROMISO

El viceministro de Asuntos Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, señaló la disposición de Irán a transigir en su programa nuclear a cambio del levantamiento de las ‌sanciones, y dijo el domingo a la BBC que "le toca a Estados Unidos demostrar que quiere llegar a un acuerdo".

El alto ⁠funcionario se refirió a la declaración del jefe atómico iraní del lunes de que el país podría ‌aceptar diluir su uranio más altamente enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones como un ejemplo ⁠de la flexibilidad de Irán.

Sin embargo, reiteró que Teherán no aceptaría el enriquecimiento cero ⁠de uranio, un punto clave en las negociaciones anteriores, ya que Washington considera que el enriquecimiento dentro de Irán es una vía potencial hacia las armas nucleares. Irán niega que busque tales armas.

En junio, Estados Unidos se unió a Israel en una serie de ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos también está intensificando la presión económica sobre Irán. En ‌una reunión celebrada en la Casa Blanca esta semana, Trump ​y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordaron que Estados Unidos trabajaría para reducir las exportaciones de petróleo de Irán a China, según informó Axios el sábado.

China representa más del 80% de las exportaciones de petróleo de Irán, por lo que cualquier reducción en ese comercio reduciría significativamente los ingresos petroleros ‌de Irán. (Reporte de Rishabh Jaiswal en Bangalore y la Redacción de Dubái; edición en Español de Manuel Farías)