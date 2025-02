irán dice que israel y eeuu "no pueden hacer absolutamente nada" contra teherán

(Cambio de titular, reescribe, añade más detalles, citas de Netanyahu)

DUBÁI, 17 feb (Reuters) - Irán dijo el lunes que las amenazas de Estados Unidos e Israel contra él constituían una violación flagrante del derecho internacional y que no podían "hacer absolutamente nada" para perjudicar a Teherán. Los comentarios ocurrieron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reuniera el domingo en Jerusalén con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y afirmara que sus países estaban decididos a frustrar las ambiciones nucleares de Irán y su influencia en Oriente Próximo. Netanyahu dijo que Israel había asestado un "fuerte golpe" a Irán desde el inicio de la guerra en Gaza y que con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tenía "ninguna duda" de que eran capaces y estaban dispuestos a "terminar el trabajo". En una rueda de prensa semanal el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, respondió: "Cuando se trata de un país como Irán, no pueden hacer absolutamente nada". "No pueden amenazar a Irán por un lado y afirmar que apoyan el diálogo por otro", dijo Baghaei, según informaron los medios de comunicación estatales. Trump se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo con Teherán, a la misma vez que ha restablecido la campaña de "máxima presión" sobre Irán que se aplicó durante su primer mandato para impedir que Teherán obtuviera un arma nuclear. Aunque no ha renovado la prohibición de mantener conversaciones directas con Washington decretada en 2018, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha criticado al anterior Gobierno de Trump por no cumplir sus promesas. En 2018, Trump sacó a Estados Unidos del pacto nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales y volvió a imponer sanciones que han paralizado la economía iraní. Un año después, Irán reaccionó incumpliendo los límites nucleares del pacto, acelerando el enriquecimiento de uranio hasta el 60% de pureza, cerca del 90% aproximado de grado armamentístico. Irán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos. A pesar de las desafiantes palabras del portavoz Baghaei, la influencia de Teherán en toda la región se ha debilitado gravemente, con sus aliados regionales, conocidos como el "Eje de la Resistencia", que han sido desmantelados o gravemente perjudicados desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel en Gaza y la caída de Bashar al-Asad en Siria en diciembre. El Eje incluye no solo a Hamás, sino también a Hezbolá en Líbano, los hutís en Yemen y diversos grupos armados chiíes en Irak y Siria. En los 16 meses transcurridos desde que estalló la guerra de Gaza, Israel ha asesinado a dirigentes de Hamás y Hezbolá, e Israel e Irán se han lanzado mutuamente ataques limitados.

(Información de Elwely Elwelly; redacción de Parisa Hafezi; edición de Toby Chopra, Bernadette Baum y Angus MacSwan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)