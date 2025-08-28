Irán dice que la intención de las potencias europeas de restablecer las sanciones "socava" la cooperación con el OIEA

Irán afirmó el jueves que la decisión de las potencias europeas de activar un mecanismo para reinstaurar las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear socavaría su cooperación con la agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas.

"Esta decisión de los tres países europeos socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación en curso entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)", afirmó la cancillería iraní en un comunicado, calificando la medida de "escalada provocadora e innecesaria".

Francia, Reino Unido y Alemania invocaron este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU el "mecanismo conocido bajo el nombre de 'snapback'", que permite iniciar un proceso de 30 días para reimponer a Teherán las sanciones suspendidas tras la firma del acuerdo internacional de 2015 sobre su programa nuclear.

La iniciativa de este grupo de países, conocido como el E3, se da días después de que diplomáticos europeos e iraníes se reunieran en Ginebra con el fin de relanzar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según sostuvieron en una carta al Consejo de Seguridad a la que accedió AFP, creen que "Irán está en una posición de incumplimiento significativo de sus compromisos" en virtud del acuerdo nuclear de 2015.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, prometió que su país responderá a esta decisión, que calificó como "ilegal e injustificada".

El E3 amenaza con reactivar las sanciones al no haber logrado avances diplomáticos, después de la guerra entre Irán e Israel en junio.

Durante este conflicto de 12 días, Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

Alemania, el Reino Unido y Francia forman parte de las potencias mundiales, junto con China, Rusia y Estados Unidos, que negociaron el histórico acuerdo nuclear de 2015 con Teherán, que preveía un control de las actividades nucleares iraníes a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

El texto quedó sin efecto en 2018, cuando Washington decidió retirarse unilateralmente del tratado durante la primera presidencia de Donald Trump.

En represalia, Teherán ha dejado de respetar desde entonces algunos de los compromisos adquiridos. En junio, la República Islámica suspendió la cooperación con el OEIA tras la guerra de 12 días con Israel, argumentando que la agencia de la ONU no condenó los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.