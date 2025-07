Irán dice que la reimposición de las sanciones de la ONU complicaría el panorama nuclear

DUBÁI, 22 jul (Reuters) - La reimposición de sanciones internacionales sobre Irán complicaría la "situación" de su programa nuclear, según dijo el martes el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, a los medios estatales.

Gharibabadi hablaba antes de una reunión el viernes con tres Estados europeos conocidos como el E3: Reino Unido, Francia y Alemania. El E3 ha dicho que si no se alcanzan progresos antes de finales de agosto sobre el programa nuclear iraní, invocarán un mecanismo de reactivación, un proceso que reimpondría las sanciones de la ONU a Teherán levantadas en virtud de un acuerdo de 2015 a cambio de restricciones al programa nuclear iraní.

"Expresaremos nuestra posición respecto a los comentarios del E3 sobre el mecanismo de reactivación, que creemos que carece de cualquier base legal", dijo Gharibabadi, refiriéndose a la reunión del viernes en Estambul.

"No obstante, nuestro esfuerzo será ver si podemos encontrar soluciones comunes para gestionar la situación."

Los tres países europeos, junto con China y Rusia, son las partes restantes del acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró en 2018. "Hace siete años que los europeos no implementan el acuerdo nuclear tras la salida de Estados Unidos del mismo. ¿Cómo pueden sostener que Irán no lo está siguiendo si ni ellos mismos no lo han hecho?", añadió Gharibabadi.

Teherán niega querer fabricar un arma nuclear y afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles. (Información de la redacción de Dubái, edición de Timothy Heritage; edición en español de María Bayarri Cárdenas)