Irán dice que "la situación está ahora bajo control total" tras la violencia del fin de semana

12 ene (Reuters) -

La situación en Irán está "bajo control total" después de que la violencia vinculada a las protestas se disparara durante el fin de semana, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores del país, Abás Araqchi, a través de una traducción al inglés. Araqchi añadió que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán de actuar en caso de que las protestas se vuelvan sangrientas motivó a los "terroristas" a atacar a los manifestantes y las fuerzas de seguridad con el fin de incitar a una intervención extranjera.

(Información de la redacción de Dubái, edición de Christian Schmollinger, edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters
