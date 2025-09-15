Irán dice que la "unidad" entre países musulmanes es la vía para "hacer frente a la agresión" de Israel

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recalcado este lunes que "la unidad entre las naciones islámicas es la única vía efectiva de hacer frente a la agresión del régimen israelí", de cara a su participación este lunes en una cumbre en Qatar para abordar el bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital qatarí, Doha.

Pezeshkian ha indicado antes de iniciar su viaje que "si los musulmanes están unidos, los enemigos dudarán a la hora de atacar los países islámicos y violar las leyes internacionales", según un comunicado publicado por la Presidencia iraní.

Así, ha condenado los ataques israelíes contra varios países en la región, que ha descrito como "una violación flagrante de las normas internacionales", al tiempo que ha subrayado que Israel "ignora cualquier límite en sus acciones militares, que han afectado a numerosos países, entre ellos Líbano, Siria, Qatar, Irán, Yemen e Irak".

El mandatario iraní ha hecho además hincapié en la "catástrofe humanitaria" causada por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde "niños inocentes, mujeres y ancianos sufren ataques indiscriminados y hambruna", antes de criticar el apoyo a Israel por parte de Estados Unidos y "algunos países europeos".

Por ello, ha reseñado que la cumbre de Doha debería terminar con "una conclusión unificada" y "reforzar la solidaridad (entre los países de la región) ante las provocaciones israelíes", antes de reiterar su llamamiento a la ruptura de relaciones con Israel y a llevar al país ante los tribunales y organismos internacionales.

En esta línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha subrayado desde Doha que ha viajado a Qatar con "un claro mensaje de parte del pueblo iraní".

"Irán está junto a Qatar y junto a todos los hermanos y hermanas musulmanes, particularmente contra la lacra que aterroriza a la región", ha dicho en su cuenta en la red social X, en referencia a Israel.

El bombardeo, que mató a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí, fue ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho que fue tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.