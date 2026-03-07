Irán dice que lanzó "oleada masiva de ataques con drones" contra fuerzas de EEUU

El ejército iraní anunció este sábado que lanzó una nueva "oleada masiva de ataques con drones" contra las fuerzas estadounidenses e israelíes, según la prensa estatal.

"La Armada iraní atacó bases estadounidenses y territorios ocupados (por Israel) con una oleada masiva de ataques con drones", informaron las fuerzas armadas en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias iraní Irna.

Entre los objetivos mencionados se encuentran la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos y que alberga a soldados norteamericanos, y la de Udairi, en Kuwait, así como "los radares de la instalación estratégica de Sdot Micha" en Israel, según la misma fuente.