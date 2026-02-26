Irán dice que no busca "en absoluto" tener armas nucleares

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este jueves que su país no busca "en absoluto" tener armas nucleares, el mismo día en que se reanudan en Ginebra las conversaciones indirectas con Estados Unidos.

La negociación tiene lugar después de un masivo despliegue militar estadounidense en la región, por primera vez en décadas, y bajo una amenaza de ataque de Washington si el diálogo fracasa.

"Nuestro líder supremo [Alí Jamenei] ya ha declarado que no tendremos armas nucleares en absoluto", afirmó Pezeshkian en un discurso.

"Incluso si quisiera avanzar en esa dirección, no podría, desde un punto de vista doctrinal, no me estaría permitido", aseguró.

"Si ellos [Estados Unidos] nos atacan, surgirán otros cien como nosotros y gobernarán el país. Si nos mantenemos unidos y unimos nuestras fuerzas, ningún poder podrá detenernos", afirmó Pezeshkian.